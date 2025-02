Wer kann in diesem Jahr in Hettstedt eine Jubelkonfirmation feiern?

Hettstedt/MZ. - Am 13. April findet die diesjährige Jubelkonfirmation in der Hettstedter St.-Jakobi-Kirche statt. Bei diesem Festakt sollen ab 9.30 Uhr die Konfirmationsjahrgänge 1950, 1955, 1960, 1975, 2000 (gnaden, eiserne, diamantene, goldene und silberne Konfirmation) der Seelsorgebezirke Bräunrode, Hettstedt/Molmeck, Walbeck und Wiederstedt geehrt werden. Nach einem Gottesdienst werden die Jubilare zu einem Empfang in die Winterkirche gebeten, teilt Pfarrer Sebastian Bartsch mit. Konfirmanden, die in diesem Jahr eines der genannten Jubiläen begehen, werden gebeten, sich anzumelden.

Weitere Informationen im Pfarramt unter Tel. 03476/81 24 10