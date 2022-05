Weltmeisterschaft in Hettstedt

Der FC Hettstedt veranstaltet ein großes Kindersportfest. Was an dem Tag auf die Teilnehmer wartet.

Beim Kindersportfest in hettstedt wrd Fußball gespielt.

Hettstedt/MZ - „Wir wollen was für die Kinder und Jugendlichen machen, damit sie rauskommen und sich bewegen. Gerade nach den letzten zwei Jahren, wo relativ wenig los und möglich war“, sagt Bernd Kühne, Vorstandsvorsitzender beim FC Hettstedt. Und deswegen veranstaltet der Fußballverein am 9. Juli, ab 10 Uhr, ein großes Kindersportfest auf dem Sportplatz „Am Hölzchen“. Auf die kleinen Teilnehmer wartet dabei allerhand. „Einmal machen wir in Zusammenarbeit mit der Sparkasse den Winni-Cup, gleichzeitig läuft die Mini-WM für die Kleinsten und es gibt ein Rahmenprogramm mit Bogenschießen, Elfmeterkönig und mehr“, sagt Kühne.