Die WC-Anlage am Vöhringer Platz in Hettstedt ist mit Graffitis übersät.

Hettstedt/MZ. - Beleidigungen, Schimpfwörter, Namen, Zahlen und Fußballvereinsnamen: Kaum etwas, was nicht auf den Fliesen der WC-Anlage am Vöhringer Platz in Hettstedt geschmiert ist. Die Wände sind übersät mit Graffitis. Keine Seltenheit, wie Stadtsprecherin Christin Saalbach, bestätigt. Die öffentliche Toilette sei ebenso wie das Brauhaus am Busbahnhof und die Mauerwände und Denkmäler im Stadtpark immer wieder Ziel von Schmiererein.