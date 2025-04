Die sicherheitstechnische Beratungsstelle bei der Polizei in Hettstedt gehört nun zu den Bestausgestatteten in Sachsen-Anhalt. Wie Bürger das für sich nutzen können.

Welche neuen Techniken die Beratungsstelle der Polizei in Hettstedt bietet

Polizeioberkommissar Erik Königshausen leitet die Beratungsstelle in der Polizeiaußenstelle in Hettstedt.

Hettstedt/MZ. - Oftmals reichen wenige Sekunden und die Täter haben sich Zugang zum Haus verschafft, weiß Polizeioberkommissar Erik Königshausen nur zu gut. Er selbst demonstriert das in der Beratungsstelle der Polizei am Schützenplatz 1 in Hettstedt. Zwei Hebelbewegungen mit einem Brecheisen und schon klappt das Fenster mühelos auf.