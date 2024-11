Im „Grünen Jäger“ in Ulzigerode kehrten einst viele Menschen für ein Feierabendbier ein. Mittlerweile steht das Gebäude seit einigen Jahrzehnten leer.

Welche Geschichte hinter dem ehemaligen Gasthof „Grünen Jäger“ in Ulzigerode steckt

MZ-Rätselfoto: Gesucht war die ehemalige Gaststätte „Zum grünen Jäger“ in Ulzigerode.

Ulzigerode/MZ. - Keine leichte Aufgabe war wieder einmal das Rätselfoto der vergangenen Woche. Nur vier Leser beteiligten sich überhaupt an des Rätsels Lösung, lagen aber dafür alle mit ihrer Vermutung richtig. Auch wenn dafür manchmal etwas Hilfe nötig war, wie Dirk Veit schreibt: Ein Arbeitskollege habe ihm den Tipp gegeben und so konnte er den Gasthof „Zum grünen Jäger“ in Ulzigerode richtig benennen. Wobei Veit zugibt: „Ich war noch nie dort!“