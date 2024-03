Vatterode/MZ. - Nach zwei Jahren ist es so weit: Der Altar in der Bonifatiuskirche Vatterode bekommt seinen linken Flügel zurück. Und das wird der Förderverein der Bonifatiuskirche, der sich seit seiner Gründung 1996 um die Sanierung des Gotteshauses kümmert, mit einer Veranstaltung feiern. „Es wird am 21. April einen Gottesdienst geben und der soll nach dem Ritus von Luther zur Einweihung der Torgauer Schlosskapelle gepredigt werden“, sagt Ekkehard Nöhring, Vorsitzender des Fördervereins.

Weitere Events in der Bonifatiuskirche geplant

3.000 Euro hat die Wiederherstellung des Flügels, der in Halle restauriert wurde, gekostet. Geld, dass der Verein über Veranstaltungen und Spenden zusammengetragen hat. Deswegen wird es in diesem Jahr auch weitere Events in der Bonifatiuskirche geben, um für künftige Sanierungen wieder Geld zu haben, ergänzt Vereinsmitglied Bärbel Nöhring.

Los geht es mit dem Veranstaltungsprogramm bereits Ende März, wenn am Gründonnerstag um 18 Uhr ein Agapemahl in der Kirche stattfindet, zu dem der christliche Hauskreis aus Vatterode eine Lesung abhält.

Außerdem wird es am 5. April gemeinsam mit dem Hauskreis eine Andacht geben, um die seit zwei Jahren in der Kirche stattfindenden Friedensgebete zu feiern, und am 12. April ein Vortrag zum Leben und Wirken von Friedrich Weißler, einem jüdischen Richter in der Weimarer Republik.

Sommerfest, traditionelle Dorfweihnacht und mehr

Natürlich gehören auch – wie in den vergangenen Jahren zuvor – drei feste Größen zum Terminkalender: Das Sommerfest am 8. Juni mit einem Programm zum Thema Mundart, der Tag des offenen Denkmals am 8. September und die traditionelle Dorfweihnacht in und vor der Kirche mit Andacht und weihnachtlichem Programm am 15. Dezember.

Aber auch die Arbeiten des Fördervereins sollen in einer eigenen Veranstaltung in diesem Jahr zum Thema werden. Wie bereits berichtet, haben sich die Mitglieder auf die Fahne geschrieben, neben der rein baulichen Arbeit an der Bonifatiuskirche künftig auch nachhaltiger zu werden.

Dabei steht vor allem das Umfeld und der Garten der Kirche im Fokus, der neugestaltet werden soll. „Der Garten ist ein bisschen verwildert. Dazu werden wir jetzt ein Konzept stricken“, erklärt Bärbel Nöhring. Am 16. August sollen die Ideen bei einer Präsentation um 14 Uhr öffentlich vorgestellt werden.

Angedacht ist, für diese Umgestaltung auch Fördermittel zu beantragen. Der künftigen Öko-Garten soll dann für alle Bewohner des Dorfes als Erholungsort dienen.

Fest für Generationen

Die Bevölkerung soll auch Mittelpunkt einer weiteren, generationenübergreifenden Veranstaltung unter dem Titel „Erntedank früher - heute“ Ende September werden. „Wir haben letztes Jahr einen Tag der Generationen gemacht und das war ein ganz großer Erfolg“, sagt Bärbel Nöhring.

Von kleinen Kindern bis hin zu den Großeltern seien sämtliche Altersstufen dabei gewesen. Und aus deren Reihen kam auch der Wunsch zur Wiederholung einer solchen Veranstaltung, sagt Nöhring. „So kamen wir auf die Idee mit dem Erntedankfest“, erklärt sie weiter. Dabei soll die Tradition aus dem frühen 20. Jahrhundert mit dem heutigen Erntedank verglichen werden.

Eine alte Erntekrone zum Ausstellen habe der Förderverein bereits zur Verfügung gestellt bekommen. „Und wir sind immer auf der Suche nach Künstlern, die bei uns ausstellen wollen“, sagt Nöhring. In der Vergangenheit gab es bereits eine Chagall-Ausstellung und eine von Künstlern der Werkleitz Gesellschaft aus Halle.

›› Kontakt zum Förderverein per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter: 0173/7 72 66 08