Auch in Hettstedt bereit man sich auf die Adventszeit vor. Der Weihnachtsbaum dazu wurde bereits aufgestellt. Mehr dazu auch im Video.

Weihnachtsbaum in Hettstedt aufgestellt

Hettstedt/MZ. - In aller Frühe, noch im Dunkeln, startete die Motorsäge der Mitarbeiter des Bauhofes Hettstedt, um die zehn Meter hohe und 25 Jahre alte Blaufichte für den Markt in Hettstedt zu fällen. Sie stand in der Friedrich-Werthmann-Siedlung und wurde der Kupferstadt gespendet.

Weihnachtsmarkt in Hettstedt: Weihnachtsbaum auf Markt aufgestellt

Nach dem Fällen wurde der Baum verzurrt und mit Traktor und Auflieger, den erstmals der jungen Nils Kuczwalska von der Agrargenossenschaft Gerbstedt fuhr, auf den gut einen Kilometer langen Weg Richtung Markt gebracht. Dort waren dann die acht Mitarbeiter des Bauhofes gefragt.

Video: Weihnachtsbaum in Hettstedt aufgestellt (Bericht/Kamera: Jürgen Lukaschek Schnitt/Sprecher: Torsten Grundmann)

Das eingespielte Team um Vorarbeiter Sven Becker hängte den Nadelbaum in wenigen Minuten an den Haken von Kranführer Michael Schulze, richtete ihn aus und sicherte ihn mit Holzkeilen.

Acht Mitarbeiter des Hettstedter Bauhofes stellen die Blaufichte auf. (Foto: Jürgen Lukaschek)

In den nächsten Tagen wird der Baum dann von den Stadtwerken Hettstedt geschmückt und zum Leuchten gebracht.