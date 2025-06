Hettstedt/MZ - Ständige Überstunden? Zeitdruck? Mobbing? Wegen akuter Belastungsreaktionen werden in Sachsen-Anhalt immer mehr Menschen krankgeschrieben wie Antje Judick, Arbeitspsychologin bei der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) feststellt: „2024 kamen in Sachsen-Anhalt aufgrund dieser Diagnose fast 152 Fehltage auf 100 Arbeitnehmer – so viele wie noch nie in der jüngeren Vergangenheit. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es noch fast 101 Tage. Das bedeutet einen Anstieg um rund 51 Prozent.“

