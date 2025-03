Wer aufgrund psychischer Probleme professionelle Hilfe sucht, muss die in Halle erst einmal finden. Das Angebot an Therapieplätzen ist offenbar begrenzt. Ist schnelle Hilfe möglich?

Warten auf die Therapie: Warum es Kritik an der psychiatrischen Versorgung in Halle gibt

Eine der beiden großen psychiatrischen Einrichtungen in Halle: Die Poliklinik für Psychiatrie in der Julius-Kühn-Straße

Halle (Saale)/MZ - Aller zwei bis drei Wochen fährt Gabriel mit dem Zug von Halle nach Braunschweig. Der 37-Jährige ist wegen der Arbeit nach Halle gezogen und in leitender Funktion tätig, wie er sagt. In Braunschweig hat er seine Therapeutin. Er würde sich gern in Halle behandeln lassen, findet hier aber keinen Facharzt. „Ich war bei fast jedem Therapeuten in Halle.“