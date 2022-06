Was die Vorschulkinder der Entdeckerkita „Kolumbus“ in Hettstedt auf der Baustelle erlebten

Anstehen am Bagger - jeder will die Technik mal ausprobieren.

Hettstedt/MZ - Beinahe haben die Vorschulkinder der Entdeckerkita „Kolumbus“ ihren Baustellausflug in die Richard-Wagner-Straße in Hettstedt nur am Bagger verbracht, so gebannt waren sie von der Technik. Kein Wunder, immerhin hat Baggerfahrer Nick Mai die Knirpse selbst ans Steuer gelassen, um Erde und Schutt von A nach B zu befördern.