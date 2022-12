Was die Besucher zum „Advent in den Kupferhöfen“ erleben können

Am 16. Dezember startet der dreitägige Weihnachtsmarkt auf dem Hettstedter Marktplatz - darunter auch der traditionelle „Advent in den Kupferhöfen“. Was die 13 teilnehmenden Höfe den Besuchern bieten und warum Schüler die öffentlichen Toiletten betreuen.

Hettstedt/MZ - Nach zwei Jahren Pause öffnen die Hettstedter Adventshöfe am kommenden Freitag, 16. Dezember, wieder ihre Pforten. Von 17 bis 23 Uhr können die Besucher in altbekannten und neuen „Höfen“ auf Genuss- und Entdeckungstour gehen. Neu ist vor allem der Hettstedter Heimatverein, der in diesem Jahr federführend erstmals die Höfeveranstaltung organisiert hat und in den leerstehenden Räumen des Ratskellers verschiedene Aktionen anbietet.