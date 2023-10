Am 2. Oktober gibt es in Hettstedt einen Laternen- und Fackelumzug. Am 3. Oktober lädt der Trägerverein Tierpark Walbeck zum Bauernmarkt ein und der Verein „Flamme der Freundschaft“ veranstaltet ein Flammenfest.

Was am 2. und 3. Oktober in Hettstedt und Walbeck los ist

Hettstedt/MZ/ted - Traditionell lädt der Trägerverein Tierpark Walbeck am 3. Oktober zum offiziellen Saisonausklang samt Bauernmarkt ein. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher dann nicht nur die tierischen Bewohner besuchen, sondern auch an diversen Ständen regionale Köstlichkeiten probieren und kaufen.

Fest an der „Flamme der Freundschaft“

Nicht weit entfernt, in Hettstedt, veranstaltet am selben Tag der Verein „Flamme der Freundschaft“ sein Flammenfest in Erinnerung an die Einweihung des Denkmals am 3. Oktober 1974. Das Flammenfest beginnt 11 Uhr auf dem Festplatz im Heinrich-Mann-Weg.

Für Verpflegung und Entertainment sorgt die Braukommune Hettstedt, das Kolpingorchester spielt, ebenso wie der Chor „Klangfarben“ und auf die kleinen Besucher warten Spiel, Spaß und eine Hüpfburg, informiert der Verein.

Laternen- und Fackelumzug in Hettstedt

Bereits am Abend zuvor, am Montag, den 2. Oktober, organisieren die Vereinsmitglieder ein weiteres Highlight: einen Laternen- und Fackelumzug. Treffpunkt ist 19 Uhr am Ärztehaus in der Schillerstraße. Von dort aus geht es ab 19.30 Uhr über die Schillerstraße und die Johannisstraße bis zum Denkmal im Heinrich-Mann-Weg.

Begleitet wird der Umzug vom Spielmannszug „Blau-Weiß“ Hettstedt und der Freiwilligen Feuerwehr Hettstedt. Am Denkmal „Flamme der Freundschaft“ angekommen, wartet auf die Besucher eine Feuershow mit Don Ri Co.