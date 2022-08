Warum in Hettstedt immer wieder Löcher in den Straßen entstehen

An verschiedenen Stellen wird aktuell der Untergrund genauer untersucht und Bohrungen gemacht.

Das Loch in der Sanderslebener Straße wurde wieder geschlossen.

Hettstedt/MZ - Der Bergbau prägte die Region um Hettstedt über Jahrhunderte. Noch immer zeugen Halden im Mansfelder Land von der Zeit, in der Kupferschiefer abgebaut wurde. Andere Überbleibsel sind weniger ansehnlich und bereiten eher Ärger. Die Rede ist von Erdfällen, die sich in den vergangenen Monaten vermehrt in Hettstedt zugetragen haben.