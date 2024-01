Wachschutz aus Sangerhausen Warum eine Sicherheitsfirma in der Asylbewerberunterkunft in Hettstedt notwendig ist

Insgesamt 248.000 Euro hat der Landkreis Mansfeld-Südharz in diesem Jahr für den Wachschutz an der Asylbewerberunterkunft am Hettstedter Lindenweg eingeplant. Wie der Landkreis das begründet.