Warum ein Hettstedter an der TU Berlin Vorlesungen auch für Schüler anbietet

„Studieren ab 16“ heißt das Programm an der Technischen Universität. Für wen es geeignet ist und wie Interessierte teilnehmen können.

Felix Kretschmer ist Dozent an der Technischen Universität Berlin. Seine Onlineseminare sind nicht nur für Studenten geeignet.

Hettstedt/MZ - Bereits während seiner Schulzeit am Humboldt-Gymnasium in Hettstedt hat sich Felix Kretschmer für die Fächer Wirtschaft und Psychologie interessiert. Der Gedanke, im Alter von 16 Jahren bereits bei thematisch angelehnten Studienfächern reinzuschnuppern und die ersten Kurse an einer Uni zu absolvieren, sei aus heutiger Sicht reizvoll, sagt der 32-Jährige. Als er aber damals die Schulbank drückte, waren die Möglichkeiten - vor allem die technischer Art - begrenzt.