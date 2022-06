Warum die AfD-Fraktion der Hettstedter Ratssitzung fernblieb

Wer künftig in Hettstedt an Rats- und Ausschussitzungen teilnehmen will, muss sich an die 3G-Regel halten.

Hettstedt/MZ - In Zeiten der Pandemie sind nicht nur Änderungen und Einschränkungen im alltäglichen Leben gefordert, auch die kommunalen Gremien müssen ihre Arbeit anpassen. Aktuell geschieht das im Kreistag und einigen Gemeinden des Landkreises mittels neuer Hygienekonzepte. In Hettstedt wurde ein solches in einer Sondersitzung vor der planmäßigen Stadtratssitzung mehrheitlich beschlossen. Unumstritten ist das Konzept allerdings nicht. Manch einem gehen die Regelungen nicht weit genug, anderen dafür zu weit. Am Ende nahm die AfD-Fraktion nicht an der nachfolgenden Ratssitzung teil.