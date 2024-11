Seit einiger Zeit ist die Straßenlaterne an der Bushaltestelle in Vatterode defekt. Wann sie repariert werden soll.

Wann die defekte Laterne an der Bushaltestelle in Vatterode wieder leuchten soll

In Vatterode funktioniert eine Straßenlaterne in der Nähe der Bushaltestelle nicht.

Vatterode/MZ. - Enttäuscht zeigte sich Lisa Mertens von einem Vororttermin mit einem Mitarbeiter der Mansfelder Stadtverwaltung. Die Einwohnerin hatte sich mit ihm in dieser Woche an der Bushaltestelle in Vatterode getroffen. Anlass war ihre Kritik wegen einer zum wiederholten Male defekten Straßenlaterne in diesem Bereich, so dass die Schulkinder dort jetzt morgens im Dunkeln stehen würden.