Von Wachtel bis Puter war in Welbsleben alles vertreten

Geflügelausstellung in Welbsleben

Helge Bückner, Nadine Siegl und Katharina Marscheider stellten in der Einetalhalle in Welbsleben ihre Tiere aus.

Welbsleben/MZ. - Es gackerte, tschilpte und gurrte am Samstag in der Einetalhalle in Welbsleben kräftig. Grund dafür war die Geflügelausstellung des „Rassegeflügelzuchtvereins Welbsleben 1952“ (RGZV), der auch zur diesjährigen Schau wieder rund 500 Tiere zeigte. Von der kleinen Wachtel, die nur wenige Zentimeter misst und um die 100 Gramm schwer ist, bis hin zum Puter, der unter Umständen eine Größe von mehr als einem Meter und ein Gewicht, je Rasse, von bis zu 15 Kilogramm erreichen kann, war vieles vertreten.