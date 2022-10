Vom Steel-Darts-Turnier bis Konzert - Das gibt es in Mansfeld-Südharz zu erleben

In Großörner messen sich Sportler beim Steel-Darts-Turnier, in Wippra gibt es eine Geflügelschau und in Uftrungen lockt das Spukfest.

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt/MZ - Turnier, Geflügelschau, Wanderung durch Herbst und vieles mehr - dieses Wochenende kann man in Mansfeld-Südharz allerhand erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.

Steel-Darts-Turnier

Großörner - Von einer Kneipen- und Randsportart hat sich Darts inzwischen zu einer Art Trendsport entwickelt, der durchaus größere Hallen füllt. Das Schöne ist, Darts kann (fast) jeder spielen und man braucht außer Pfeilen und einer Zielscheibe nicht viel dafür. Egal ob Alt oder Jung – eine besondere Voraussetzung muss man fürs Dartsspielen nicht mitbringen. Vielmehr kommt es hier auf Zielgenauigkeit und natürlich auch Training an.

Und wer sehen will, wie Akteure ins Schwarze treffen, der sollte am Samstag, 22 Oktober, die Mehrzweckhalle in Großörner aufsuchen. Dort lädt der Verein „Sons of Darts“ zum dritten Steel-Darts-Turnier ein. Frank Paul, Gründungsmitglied des Vereins und Spieler der 1. Mannschaft, gibt einen kleinen Einblick auf das bevorstehende Turnier: „Ab 11 Uhr herrscht Bewegung auf den Boards, gespielt wird zeitgleich auf 16 Scheiben.“ Und das ist auch notwendig, denn 128 Teilnehmer aus insgesamt vier Bundesländern (Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) haben sich für den „Sons of Darts Cup“ angemeldet. Der Andrang ist sogar so groß, dass es eine Warteliste gibt, ist weiter von Paul zu erfahren.

Gespielt wird 501 „Double Out“. Das bedeutet, jeder Spieler startet mit einem Punktestand von 501. Pro Runde werden drei Pfeile abgeworfen. Der geworfene Wert wird vom Punktestand abgezogen. Knifflig wird es gegen Ende des Spiels, denn nur wer genau auf null landet, hat gewonnen. Beim „Double Out“ muss beim letzten Zug der Treffer im äußeren Rind beendet werden. Der Spieler muss dabei auch das Ergebnis von null erreichen. Wirft er darüber hinaus oder lässt einen Wert von 1 stehen, wird der letzte gültige Punktestand wieder hergestellt. Und das kann auf der Zielgeraden durchaus noch für Überraschungen sorgen.

Dass man dafür verdammt starke Nerven und gute Zielgenauigkeit braucht, muss man den Sons-of-Darts-Spielern nicht sagen. Schließlich spielen sie mit zwei Mannschaften im Ligabetrieb. „Die 1. Mannschaft steht derzeit ungeschlagen auf Platz 1 der Regionalliga“, sagt Frank Pau weiter dazu.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, selbst die Pfeile in die Hand zu nehmen, der darf gern beim Training vorbeischauen.

Immer mittwochs und freitags ab 17 Uhr trainieren die Sons of Darts im Vereinsheim an der Saigerhütte in Hettstedt. Paul rät jedoch, sich über www.facebook.com/SonsOfDarts vorher anzukündigen, für den Fall, dass das Training ausfällt.

Spukfest in Uftrungen

Uftrungen - Auf dem Festplatz in Uftrungen tummeln sich am Samstag kleine und große Spuk- und Geisterfans. Ab 14 Uhr warten ein Bungeetrampolin, eine Foto-Box, Hexentheater, Bullriding, Feuershow und vieles mehr auf die Besucher. Zudem ist ein gespenstischer Umzug geplant und die Gruselgestalten sind zum Tanz aufgefordert. Die Veranstalter teilen auf der Internetseite mit, dass das Erscheinen im Kostüm ausdrücklich erwünscht ist.

Geflügelschau

Wippra - Wassergeflügel, Hühner und Tauben: Am 22. und 23. Oktober findet in der Mehrzweckhalle in Wippra die Kreisjunggeflügelschau des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Mansfelder Land statt. Ausrichter ist der Rassegeflügelzuchtverein Wippra und Umgebung. Zu sehen sein werden 270 Tiere. Geöffnet ist am 22. Oktober von 9 bis 18 Uhr, am 23. Oktober von 9 bis 14.30 Uhr. Mit dieser Schau wird die Schausaison in der Region eröffnet.

Lebensgefühl der Zwanziger

Hettstedt - Das Lebensgefühl der 1920er und 30er Jahre soll am Freitag im Kunstzuckerhut Hettstedt transportiert werden. Denn selten hat eine Ära, so die Veranstaltungsankündigung, die Musik mit so viel Witz, Charme und Tempo geprägt. Dann treten die Kabarettisten Thomas Müller und Rolf Schinzel ab 19 Uhr mit ihrem Programm „Paula, mach die Bluse zu!“ auf. Karten kosten 15 Euro und können unter Tel. 03476/20 16 48 vorbestellt werden.

Sonntagswanderung im Südharz

Südharz - Zur letzten Sonntagswanderung in diesem Jahr lädt der Verein Südharz Karstlandschaft an diesem Sonntag, 23. Oktober, ein. Diesmal geht es durch die farbenprächtige Herbstlandschaft, kündigt die Vereinsvorsitzende Iris Brauner an. Sie wird gemeinsam mit Anne Körber die Teilnehmer führen. Die Rundwanderung startet um 14 Uhr am Parkplatz Bauerngraben und ist etwa vier Kilometer lang.

Tour durch den Friedwald

Wettelrode - Eine Tour durch den Friedwald Sangerhausen findet am 22. Oktober um 14 Uhr statt. Bei dem gemeinsamen Rundgang durch den Bestattungswald erklären die Friedwaldförster die Bestattung in der Natur – von Grabarten und Kosten über die Baumauswahl bis hin zur Gestaltung von Beisetzungen. Gleichzeitig können Interessierte bei der etwa einstündigen Tour Fragen zum Friedwald stellen und die Besonderheiten des Waldes entdecken. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Navigationspunkt: Im Grunde, 06526 Sangerhausen-Wettelrode.Da die Plätze für die Waldführung begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/sangerhausen oder Telefon 06155/84 81 00 erforderlich.

Wilhelm-Busch-Abend

Stolberg - Das Anderswelt-Theater Stolberg wartet am Sonntag ab 17.30 Uhr mit einem Wilhelm-Busch-Abend auf. An diesem Abend geht es nicht nur literarisch, sondern auch musikalisch zu. Auch das Drei-Gänge-Menü wird thematisch mit dem Bühnenprogramm einhergehen, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

„KeinChor“ tritt auf

Rothenschirmbach - Das Vokalmusik-Ensemble „KeinChor“ gastiert am Sonntag, 23. Oktober, in der St. Pankratius Kirche (Autobahnkirche) in Rothenschirmbach. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Das A-cappella-Konzert beginnt um 16 Uhr.

Classic Brass tritt auf

Hettstedt - Am Samstag gastiert das Blechbläserensemble Classic Brass in Hettstedt. Das Quintett mit Musikern aus Deutschland und Ungarn wird gemeinsam mit dem Männerchor Wippra ab 19 Uhr in der Jakobikirche auftreten. Dann präsentieren sie im Rahmen ihres aktuellen Programms „Magical Music“ ihre Bearbeitungen von berühmten Kompositionen. Karten für die Veranstaltung kosten 20 Euro im Vorverkauf.