Kurz vor 22 Uhr am Freitagabend ging der Einbruchsalarm an einem Discounter in Mansfeld los. Was bisher dazu bekannt ist.

Versucher Einbruch in Discounter in Mansfeld

Mansfeld/MZ. - Unbekannte versuchen in Discounter in Mansfeld einzubrechen: Am Freitagabend wurde kurz vor 22 Uhr der Einbruchsalarm in einem Discountmarkt an der Teichstraße in Mansfeld ausgelöst, war von der Polizei zu erfahren.