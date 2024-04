Die Vatteröder Parkeisenbahn startet am 4. und 5. Mai in die Saison. Worauf sich die kleinen und großen Fahrgäste in diesem Jahr freuen können.

Vatteröder Parkeisenbahn startet im Mai in die Saison - Was die Besucher erwartet

Vatterode/MZ. - Ein wichtiger Termin kurz vor der Saisoneröffnung bei der Vatteröder Parkeisenbahn steht im Kalender von Betriebsleiter Björn Garten. Er erwartet am Freitag, 19. April, Vertreter der Landeseisenbahnaufsicht auf dem Gelände. Sie kommen zur turnusmäßigen Kontrolle, die alle zwei Jahre stattfindet.

Fahrpreise bei der Parkeisenbahn bleiben stabil

Die Experten werden sämtliche Dokumentationen rund um den Fahrbetrieb und die Technik, wie Fahrzeuge und Gleisanlage, in Augenschein nehmen. Sie informieren sich auch über den Ausbildungsstand der Parkeisenbahner. Der Sicherheitsaspekt steht im Vordergrund der Kontrolle.

Denn auch in Zukunft soll der Fahrbetrieb auf der Anlage in Vatterode vorschriftsmäßig und unfallfrei rollen. Betriebsleiter Garten und seine 16 Mitstreiter schaffen dafür die entsprechenden Voraussetzungen – auch außerhalb der Fahrsaison in den Wintermonaten. „An unserer Anlage wurden bislang keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt, und das soll auch so bleiben“, sagt er.

Das erste Mal in diesem Jahr erwarten die Parkeisenbahner am 4. und 5. Mai ihre Fahrgäste. Pünktlich um 10 Uhr setzt sich der erste Zug vom Bahnhof Mansfeld-Schleife in Richtung Bahnhof Wippergrund in Bewegung.

Die Fahrpreise bleiben stabil. Wie schon im vergangenen Jahr zahlen Erwachsene für die Hin- und Rückfahrt vier Euro und Kinder zwei Euro (drei bis 16 Jahre).›› Weitere Informationen unter www.parkeisenbahn-vatterode.de

So sie die „Zwergenkarte“ aus. (Foto: Parkeisenbahn Vatterode)

Freie Fahrt bis zum zweiten Lebensjahr

Mädchen und Jungen bis zum zweiten Lebensjahr haben weiterhin freie Fahrt. Für die Jüngsten haben sich die Parkeisenbahner etwas Besonderes einfallen lassen. Sie führen für diese Altersgruppe eine „Zwergenkarte“ ein. Garten: „Die Kleinen sollen auch wie die anderen Fahrgäste ein Ticket erhalten, obwohl sie bei uns umsonst fahren.“ Das sei einerseits für die Kinder schön, weil sie nun auch eine eigene Fahrkarte bekommen. „Andererseits erhalten wir somit einen Überblick, wie viele ‚Zwerge‘ mitfahren und können das in unsere Fahrgaststatistik einfließen lassen“, erklärt er.

Apropos Statistik. Im vergangenen Jahr legte die Parkeisenbahn an 20 Fahrtagen (neun Wochenenden) 745 Zugkilometer zurück. 3.966 Fahrgäste wurden gezählt.

Auch in dieser Saison hoffen die Parkeisenbahner wieder auf viele Besucher. Sie organisieren neben ihren gewohnten Fahrtagen auch noch zusätzliche Veranstaltungen. Ein Kinderfest steigt am 1. Juni. Zum Dorffest sowie den Reit-und Fahrtagen in Vatterode am 27. und 28. Juli dreht die Bahn ebenfalls ihre Runden.

Kinderkino, Herbstfest und mehr

Einen Blick hinter die Kulissen können Besucher am 12. Oktober zum „Tag der offenen Tür“ werfen.Das Programm steht bereits. Wer möchte, kann zum Beispiel ausprobieren, wie „Ortsbatterietelefone mit Kurbelinduktor“ funktionieren. Im Kinderkino läuft der Film „Thomas und seine Freunde“. Ein Herbstfest steht am 26. Oktober auf dem Plan.

Nicht zu vergessen – die Nachtfahrten am 31. August durch das illuminierte Wippertal in der Zeit von 21 Uhr bis Mitternacht. „Grundsätzlich liegt unser Fokus auf Kindern, aber mit diesem Angebot richten wir uns an Erwachsene“, so Garten.

In Sachen Technikwartung widmen sich die Parkeisenbahner der Hauptuntersuchung ihrer zweiten Lok. Das Fahrzeug wurde dafür zunächst in seine Einzelteile zerlegt, damit sie in Fachwerkstätten wieder in einen einwandfreien Zustand versetzt werden können. Der Motor und Federn sind mittlerweile zurück in Vatterode. Die Radsätze werden zurzeit erneuert.