Hermerode/Mz. - Am Neujahrstag bis Mittag in den Federn liegen? Das ist für die Mädchen und Jungen aus Hermerode und Umgebung ein Ding der Unmöglichkeit. Sie zieht es beizeiten vor die Tür. Denn seit Generationen pflegt der Nachwuchs in dem kleinen Mansfelder Ortsteil einen lieb gewordenen Brauch am ersten Tag des Jahres: das Neujahrssingen. Auch in anderen Dörfern und Städten des Landkreises hält der Neujahrstag Bräuche und Rituale bereit, wie folgender Überblick zeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.