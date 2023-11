Hettstedt/MZ. - Unaufmerksamkeit ist die Ursache eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Hettstedt ereignet hat. Der Fahrer eines Paketlieferdienstes hatte in der Rupprechtstraße am rechten Fahrbahnrand angehalten, um ein Paket auszuliefern. Als er wieder einstieg, hatte er nicht gesehen, dass sich eine Fahrerin mit ihrem Wagen vor sein Fahrzeug gestellt hatte. Der Lieferant fuhr los und auf den Pkw auf. Es entstand Schaden an beiden Fahrzeugen, so die Polizei.