Unbekannter klaut Musikbox von 17-Jährigem in Hettstedt

Symbolfoto - Ein Unbekannter entriss einem 17-Jährigen in Hettstedt eine Musikbox.

Hettstedt/MZ - Am Donnerstagabend ist einem 17-Jährigen in Hettstedt die Musikbox von einem Unbekannten gewaltsam entrissen worden. Der Jugendliche war auf seinem Fahrrad unterwegs, auf dem auch die Box befestigt war, als er in der Franz-Mehring-Straße vom Täter angesprochen und schließlich ausgeraubt wurde.

Zwar konnte der junge Mann den Dieb stellen und sein Eigentum zurückholen, allerdings schlug im anschließend ein weiterer Unbekannter ins Gesicht, so die Polizei, die nun Zeugen der Tat sucht.

Wer näheres weiß, meldet sich unter der Nummer 03475/67 02 93 beim Polizeirevier Mansfeld-Südharz.