Unbekannte schlagen Loch in das Autodach eines parkenden Pkw in Hettstedt

Mithilfe eines Gegenstandes haben unbekannte Täter ein parkendes Auto in Hettstedt schwer beschädigt.

Hettstedt/MZ - Unbekannte haben am Mittwochnachmittag in Hettstedt ein Auto schwer beschädigt. Die Täter schlugen Mithilfe eines Gegenstandes ein Loch in das Dach des parkenden Autos. Die Polizei konnte eine mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen und hat Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.