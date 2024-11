Rund 875 Menschen müssen sich am 23. November auf eine Unterbrechung der Trinkwasserversorgung einstellen. Siersleben, Hübitz, Thondorf und Augsdorf sind davon betroffen.

Trinkwasser wird in Siersleben, Hübitz, Thondorf und Augsdorf abgestellt

Midewa arbeitet an Leitung

Symbolfoto - Trinkwasser wird in Siersleben, Hübitz, Thondorf und Augsdorf abgestellt

Siersleben/MZ/bth. - Um einen neu gebauten Leitungsabschnitt mit dem bestehenden Netz zu verbinden, wird am Samstag die Trinkwasserversorgung in Siersleben, Thondorf, Hübitz und Augsdorf von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr unterbrochen, teilte der Trinkwasserversorger Midewa mit. Betroffen sind davon rund 875 Menschen, hieß es aus dem Unternehmen, das um Verständnis für diese Maßnahme warb.

„Wir haben die Arbeiten bewusst auf das Wochenende verlegt, um den Betrieb von öffentlichen Einrichtungen und die Arbeitsfähigkeit von Unternehmen, die unter anderem im Gewerbegebiet in Siersleben ansässig sind, so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, sagte Peter Erfurth, Leiter Betrieb der Midewa-Niederlassung Mansfelder Land - Querfurter Platte.

Kundenservice der Midewa informiert Anwohner

Midewa-Bereichsleiter Jörg Lindemann informierte, dass zwei Bautrupps gleichzeitig im Einsatz sein werden. Hinzu käme ein Vorarbeiter, der die Maßnahme koordiniert. „Insgesamt sind wir mit sieben Kollegen am Samstag vor Ort. Wir hoffen natürlich, dass wir die Arbeiten so schnell wie möglich erfolgreich beenden können.“

Der Kundenservice habe die Kunden in den Ortschaften bereits über die Unterbrechung informiert. Um den reibungslosen Ablauf nicht zu stören, wurden die Kunden gebeten,, alle Wasserentnahmestellen in dieser Zeit geschlossen zu halten und sich mit etwas Trinkwasser zu bevorraten.

Zuverlässige Gewährleistung der Trinkwasserversorgung als Ziel

Bei der neuen, rund 1,450 Meter langen Leitung handelt es sich um eine weitere Zuleitung in Richtung Siersleben, wo in einem Schachtbauwerk der Wasserdruck für die gesamte Region geregelt und vor allem stabilisiert werde.

Im kommenden Jahr soll ein Teil der vorhandenen Versorgungsleitung zwischen Siersleben und Welfesholz erneuert werden, kündigt Erfurth bereits an. In einem ersten Schritt sei bereits im vergangenen Jahr in eine zusätzliche, mehr als vier Kilometer lange Versorgungsleitung zwischen Siersleben und Welfesholz gelegt worden.

So soll die Trinkwasserversorgung der Region auch bei großer Hitze und Trockenheit zuverlässig gewährleistet werden. Die Effekte reichen bis in die Ortschaften, die in Richtung Saale gelegen sind, auch Hettstedt, Gerbstedt und Arnstein profitieren davon.