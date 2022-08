54-Jähriger stirbt nach Crash mit einem Strommast

In Hettstedt ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Strommast gefahren und dabei gestorben. Die Polizei schließt ein medizinisches Problem bei dem Unfallopfer nicht aus.

Hettstedt/MZ - Die Rettungskräfte konnten nichts mehr machen: Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Montagvormittag nach einem Unfall in der Hettstedter Klubhausstraße gestorben. Wie die Polizei informierte, war er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast gefahren. „Möglicherweise führte ein medizinisches Problem zu der verursachten Kollision“, so Steffi Schwan, Sprecherin im Polizeirevier Mansfeld-Südharz.