Tischtennis: Pazdyka qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften im Saarland

Hettstedt/Riestedt/MZ - Großer Erfolg für Alexander Pazdyka: Der Oberligaspieler vom MSV Hettstedt hat bei der Mitteldeutschen Meisterschaft - also dem Stelldichein der besten Tischtennisspieler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - die Silbermedaille geholt. Und nicht nur das: Mit Rang zwei erkämpfte sich Pazdyka auch die Startberechtigung für die Deutschen Meisterschaften, die am 25./26. Juni in Saarbrücken ausgetragen werden.

