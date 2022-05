Tischtennis: Luisa Reising von Alemania Riestedt hamstert drei Titel

Riestedt/Hettstedt/MZ - Besser geht es nicht! Bei der Landesmeisterschaft im Tischtennis in Merseburg haben die Frauen und Männer aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz das Maximale erreicht. Sowohl in den Einzeln bei Damen und Herren, als auch in den Doppeln und im Mixed gingen die Meistertitel an Akteure aus dem Kreisverband.

