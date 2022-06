Tischtennis: Kontrastprogramm wartet auf den MSV Hettstedt

Hettstedt/Riestedt/MZ - Den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga wollen die Tischtennisspieler vom MSV Hettstedt am Wochenende zurücklegen. Dabei wartet ein Kontrastprogramm auf die Roß und Co., wie es größer nicht sein könnte. Am Sonnabend spielen die Hettstedter beim souveränen Spitzenreiter SV Dresden-Mitte, tags darauf erwartet die Vertretung aus der Kupferstadt das noch sieglose Schlusslicht Nordhausen.