In der Mehrzweckhalle in Großörner messen sich Darts-Profis, im Walbecker Tierpark spukt es und in Benndorf kommen Schlagerfans auf ihre Kosten. Was sonst noch in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los ist.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Obwohl Halloween erst am 31. Oktober gefeiert wird, spukt es bereits an diesem Wochenende in einigen Ecken des Landkreises. Die Vatteröder Parkeisenbahn lädt an diesem Wochenende zum Herbstfest ein und in Benndorf können Schlagerfans Regina Thoss live erleben. Dies und mehr gibt es am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung zu erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.