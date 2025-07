Surfen in Lichtgeschwindigkeit? Für rund 1.400 Haushalte in greifbarer Nähe

Gerbstedt/MZ - Gerbstedt surft bald mit Lichtgeschwindigkeit: Die Firma GlasfaserPlus wird in Gerbstedt 1.372 Haushalte ans schnelle Internet anschließen. Schnelles Internet bedeutet in Glasfasergeschwindigkeit, das man ein Gigabit Daten pro Sekunde downloaden kann. Man könnte also in der Sekunde, in der man blinzelt ein komplettes Fotoalbum mit über 100 Bildern an jemanden verschicken. Praktisch beispielsweise für Videotelefonie mit der Familie.