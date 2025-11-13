weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Winterdienst im Mansfelder Land: Streusalz-Silos gefüllt: Wie die Bauhöfe im Mansfelder Land auf den Winter vorberitet sind

Winterdienst im Mansfelder Land Streusalz-Silos gefüllt: Wie die Bauhöfe im Mansfelder Land auf den Winter vorberitet sind

Materialien, Technik, Personal: Die MZ hat nachgefragt, wie die Kommunen im Mansfelder Land auf den Winterdienst vorbereitet sind und womit es immer wieder Probleme gibt.

Von unseren Reportern 13.11.2025, 12:03
Der Bauhof Hettstedt ist gut gerüstet (im Bild Markus Petzold).
Der Bauhof Hettstedt ist gut gerüstet (im Bild Markus Petzold). (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ. - Derzeit ist zwar noch kein Frost in Sicht – aber erfahrungsgemäß kommt der Winter immer schneller als erwartet. Die MZ hat deshalb im Mansfelder Land nachgefragt, wie die Städte und Gemeinden auf den Winterdienst vorbereitet sind.