Materialien, Technik, Personal: Die MZ hat nachgefragt, wie die Kommunen im Mansfelder Land auf den Winterdienst vorbereitet sind und womit es immer wieder Probleme gibt.

Streusalz-Silos gefüllt: Wie die Bauhöfe im Mansfelder Land auf den Winter vorberitet sind

Der Bauhof Hettstedt ist gut gerüstet (im Bild Markus Petzold).

Hettstedt/MZ. - Derzeit ist zwar noch kein Frost in Sicht – aber erfahrungsgemäß kommt der Winter immer schneller als erwartet. Die MZ hat deshalb im Mansfelder Land nachgefragt, wie die Städte und Gemeinden auf den Winterdienst vorbereitet sind.