Hettstedt/MZ. - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen in Hettstedt ist am Dienstagabend ein 17-Jähriger an der Hand verletzt worden. Die Beteiligten, alle laut Polizei zwischen 17 und 19 Jahren alt, waren im Bereich Hinter den Planken in Streit geraten, welcher schnell eskalierte und in einer Schlägerei endete.

Ob die Verletzung des jungen Mannes von einer zerbrochenen Bierflasche oder einem Messer stammt, ist nicht geklärt. Ebenso unklar ist der Grund für den Streit. Der Verletzte wurde medizinisch behandelt, so die Polizei.