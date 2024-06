In der Mansfelder Straße in Großörner ergießen sich bei Starkregen Sturzfluten über die Grundstücke. Seltsamerweise tritt das Problem erst seit diesem Frühjahr verstärkt auf.

Starkregen verursacht seit einigen Wochen Sturzfluten in der Mansfelder Straße in Großörner - Woran liegt das?

Schlammige Brühe in der Straße

So sah es nach einem der jüngsten Unwetter auf der Straße aus.

Großörner/MZ. - „Mir graut schon jedes Mal davor, wenn dunkle Wolken aufziehen“, sagt Dorita Winzerling. Entlang ihres Hauses in der Mansfelder Straße in Großörner führt eine ausgemauerte Gosse, die oberhalb der Wohnhäuser beginnt und das Regenwasser nach unten bis zu einem Gully in der Straße leitet.