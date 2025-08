Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt ist um vier neue Ladepunkte für E-Autos reicher. Auf dem Gelände der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) mbH in der Ritteröder Straße in Hettstedt stehen die neuen Ladesäulen, die durch die Stadtwerke Hettstedt GmbH errichtet wurden. Die Ladepunkte sollen in erster Linie für die neuen Busse, die im Rahmen des On-Demand-Systems unterwegs sind, genutzt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.