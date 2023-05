Am 4. Juni findet der 1. Plauderbrunch der Stadt Hettstedt statt. Anmeldeschluss ist der 21. Mai.

Hettstedt/MZ - Zusammensitzen, erzählen und den ein oder anderen Happen essen. So in etwa könnte der 1. Hettstedter Plauderbrunch ablaufen, der am 4. Juni stattfindet. Von 11 bis 14.30 Uhr soll das gemeinsame Picknick, zu dem der Heimatverein Stadt Hettstedt einlädt, auf dem Marktplatz über die Bühne gehen. „Dazu werden Bierzeltgarnituren aufgestellt und für ein wenig Unterhaltung gesorgt“, teilt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mit.