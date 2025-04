Die Stadt Arnstein hat für den Neubau der Feuerwehr in Alterode ein Grundstück gekauft und einen Fördermittelantrag erstellt. Wie es nun mit dem Projekt weiter geht.

Stadt Arnstein kauft Grundstück für Neubau der Feuerwehr in Alterode

Alterode/MZ. - Die Pläne für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Alterode nehmen weiter Form an. „Seit April sind wir Besitzer eines Grundstücks in der Straße Unterdorf“, sagt Janet Klaus (SPD), Bürgermeisterin der Stadt Arnstein. Auf diesem Grundstück soll die neue Feuerwehr gebaut werden.