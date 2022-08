Spielplatz in Welbsleben muss für neuen Parkplatz weichen

Die Pläne der Stadtverwaltung, die Parkfläche am Ärztehaus um- und auszubauen, sorgen für geteilte Meinung. Der Stadtrat hat den Plänen zugestimmt.

Symbolfoto - Der Spielplatz in Welbsleben soll einem Parkplatz weichen.

Welbsleben/MZ - Wenn es um den Bau neuer Parkplätze geht und dann auch noch mit moderner Technik wie E-Ladesäulen, ist die Freude meistens groß. In Welbsleben schwingt derzeit aber eher auch Wehmut mit. Dort sollen die neuen Parkplätze, die die Stadt Arnstein errichten möchte, im Bereich des Ärztehauses in der Straße Am Bach entstehen. Allerdings zum Nachteil für den Spielplatz, der dafür weichen muss. „Die grüne Fläche ist für uns ein großer Verlust mitten im Ort“, sagte Ortsbürgermeisterin Steffi Bastek (CDU-Fraktion).