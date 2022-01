Simone Petri-Michael bietet eine Kummersprechstunde in Hettstedt an

An jedem ersten Mittwoch im Monat findet das neue Gesprächsangebot in den Räumen des Arbeiter-Samariter-Bunds statt.

Probleme bei Behördengängen, Sorgen im Alltag oder ganz einfach nur der Wunsch, mit jemandem zu reden: In der Kummersprechstunde in Hettstedt findet jedes Thema Platz.

Hettstedt/MZ - Ob Probleme bei Behördengängen, Sorgen im Alltag oder ganz einfach nur der Wunsch, mit jemandem zu reden: In einer Kummersprechstunde finden all diese Themen ihren Platz. In Hettstedt gibt es nun ein solches Angebot. Jeden ersten Mittwoch im Monat führt Simone Petri-Michael in den Räumen des Arbeiter-Samariter-Bunds (Carl-Christian-Agthe-Straße 25) von 17 bis 19 Uhr eine solche Sprechstunde durch.

„Ich habe während meiner beruflichen Tätigkeiten immer mehr festgestellt, dass der Bedarf für eine Kummersprechstunde, so wie ich sie nenne, extrem hoch ist in Hettstedt. Der Redebedarf bei den Menschen ist gestiegen“, sagt die gelernte Ökonom- und Entspannungspädagogin und Burnout-Beraterin.

Anfragen nach mehr Hilfe geben Anreiz für Sprechstunde

Gerade in Corona-Zeiten und durch reduzierte Kontakte sei es schwieriger geworden, immer Ansprechpartner für diverse Belange sofort zu finden, sagt Petri-Michael. In ihrer täglichen Arbeit im sozialen Bereich seien die Menschen auch mit den alltäglichsten Hilfsanfragen auf sie zugekommen, führt sie die Gründe zur Entstehung der Kummersprechstunde weiter aus.

Die Leute sollen wissen, dass jemand da ist, wenn irgendwas ist. Simone Petri-Michael, Ökonom- und Entspannungspädagogin

Mit dem Arbeiter-Samariter-Bund habe sie eine Einrichtung gefunden, die ihr auch die räumliche Möglichkeit bietet. „Dort wurde die Idee sofort mit offenen Ohren aufgenommen.“ Ebenso offen ist Petri-Michael für alle Belange der Kunden. „Es kann im Grunde genommen jeder kommen. Die Leute sollen wissen, dass jemand da ist, wenn irgendwas ist.“ Bewusst habe sie daher die Sprechzeit auch auf die frühen Abendstunden gelegt, damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, das Angebot wahrzunehmen. Je nachdem wie die Kummersprechstunde angenommen werde, könne sich Petri-Michael vorstellen, auch weitere Zeiten anzubieten.

Entspannungs- und Tanzkurse für 2022 geplant

Die Ökonompädagogin hört aber nicht nur zu, sondern sorgt auch für körperliche Entspannung. Seit gut acht Jahren bietet sie im Freizeittreff am Hölzchen in Hettstedt auch Kurse wie „Entspannt entspannen“ und die Gruppen „Kreistanz“ und „Seniorentanz“ an. Coronabedingt gibt es für die diesjährigen Neuauflagen noch kein genaues Datum. „Sowie sich die Situation verbessert hat, laufen die Kurse auf alle Fälle aber wieder an.“

Die Kummersprechstunde bei Simone Petri-Michael ist kostenlos. Es wird vorab aber um eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 0151/61 19 22 66 gebeten.