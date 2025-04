Besonderes Medienprojekt in Hettstedt Schulklasse aus Hettstedt erlebt Qigong und Ergotherapie in der Schmerzklinik

Eine Schulklasse aus der Waldschule Hettstedt nimmt am Medienprojekt der Mitteldeutschen Zeitung teil und erlebt Qigong und Ergotherapie in der Helios-Klinik in Hettstedt.