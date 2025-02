Die Zehntklässler des Humboldt-Gymnasiums in Hettstedt haben ihr Projekt in einer Ausstellung gezeigt. Wo sich Kunst und Geschichte treffen.

Hettstedt/MZ - Die zehnte Klasse des Humboldt-Gymnasiums in Hettstedt hat sich in ihrem Kunstprojekt mit einem alles andere als leichten Thema befasst. Die Schüler haben die Gedenkstätte des KZ-Außenlagers Wansleben besucht und sich im Rahmen einer Projektwoche mit ihren Eindrücken sowohl geschichtlich als auch künstlerisch auseinandergesetzt. Ihre Werke, die dabei entstanden, wurden nun im „Haus Caroline“ an ihrem Gymnasium präsentiert.