Schüler halten Gedenken auf jüdischem Friedhof in Ehren

Die Gymnasiasten aus Hettstedt bringen die Friedhofsanlage in Sandersleben in Ordnung.

Elena Schröder und Lilli Weihrauch (v.li.) gehören zu den Schülern des Hettstedter Humboldtgymnasiums, die den Jüdischen Friedhof in Sandersleben in Vorbereitung auf die Gedenkveranstaltung aufgeräumt haben.

Sandersleben/MZ - Bereits zum zweiten Mal sind die Zwölftklässler des Hettstedter Humboldt-Gymnasiums nun auf dem jüdischen Friedhof in Sandersleben aktiv gewesen. Mit Wassereimern und Bürsten bestückt, haben sie die Grabsteine von Moos und Dreck befreit. „Damit man von den Inschriften wenigstens ein bisschen was lesen kann und es ansehnlich ist“, sagt Ines Voigt, Lehrerin am Humboldt-Gymnasium.