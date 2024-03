Sandersleben/MZ. - Autofahrer müssen sich ab kommenden Montag, 18. März, auf Behinderungen und eine lange Umleitung rund um Sandersleben einstellen. Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 1,6 Millionen Euro in die Sanierung der Ortsumfahrung L 72. Bereits in den vergangenen Tagen haben die Vorbereitungen für die Arbeiten an der Strecke begonnen.

Ab Montag wird dann die Straße voll gesperrt, da ab der Anschlussstelle Sandersleben-Süd (Eislebener Straße) bis zum Knotenpunkt mit der Bernburger Straße die Fahrbahn auf einer Länge von eineinhalb Kilometern saniert wird.

Wie Ben Uhder, Pressesprecher im Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt, mitteilt, wird dafür „auf der freien Strecke die Asphaltbinder- und -deckschicht erneuert“. Und weiter: „Auch kleinere Reparaturen an der Brücke über die Bahn sind Teil der Sanierungsmaßnahme.“

Um- und Ausbau des Kreisverkehrs an der Bernburger Straße

Schwerpunkt der Arbeiten wird aber der Um- und Ausbau des Kreisverkehrs an der Bernburger Straße sein. Der wird grundhaft erneuert und dabei westlich um zwei Meter verschoben. „Die Kreisfahrbahn wird auf 6,50 Meter erweitert und am Innenrand durch eine Bordanlage mit fünfzeiliger Pflasterung verstärkt.

Am Außenrand sowie an den Zu- und Ausfahrten entsteht eine Entwässerungsrinne aus Gussasphalt. Der östliche Arm des Kreisverkehrs wird in Richtung Süden verschoben. Außerdem soll die Gradiente des Kreisverkehrs so optimiert werden, dass neben der besseren Befahrbarkeit künftig auch die Entwässerung davon profitiert“, fasst Uhder die Arbeiten zusammen.

B180 zwischen Walbeck und Quenstedt wird saniert

Damit soll der Kreisverkehr für künftige Belastungen fit und sicher gemacht werden. Wie bereits berichtet, führt nämlich ab Oktober dieses Jahres die Umleitung im Zuge der Sanierung der B 180 zwischen Walbeck und Quenstedt über die L 72 bei Sandersleben weiter nach Mehringen und Aschersleben.

Die bevorstehenden Arbeiten an der L 72 sollen bis 30. Juli andauern. Bis dahin wird der Verkehr über die B 180 in Richtung Aschersleben und anschließend über die L 85 in Richtung L 72 umgeleitet beziehungsweise auch in umgekehrter Richtung.