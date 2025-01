Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Untere Bahnhofstraße in Hettstedt teilweise für den Verkehr gesperrt. Wie lange die Reparatur dauern soll.

Rohrbruch sorgt für Sperrung in der Unteren Bahnhofstraße in Hettstedt

Symbolfoto - Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Untere Bahnhofstraße in Hettstedt teilweise für den Verkehr gesperrt.

Hettstedt/MZ. - Die Untere Bahnhofstraße in Hettstedt ist nahe des ehemaligen Apollo-Kinos teilweise für den Verkehr gesperrt, teilt Heiko Ryll, technischer Leiter bei der Stadtwerke Hettstedt GmbH, mit. In der Straße gab es bereits am zurückliegenden Wochenende einen Rohrbruch bei einer Trinkwasserleitung.

„Wir werden dort ungefähr 30 bis 40 Meter Rohr auswechseln müssen“, sagt Ryll. Das alte Rohr wird dann durch eine neue, modernere Leitung ersetzt.

Das defekte Stück wurde nach dem Rohrbruch mittels Sperren vom restlichen Netz abgeschnitten und die Versorgung für die Anwohner über eine Ringleitung umgeleitet. Während der halbseitigen Sperrung regeln Ampeln den Verkehr. Wie Ryll sagt, gehe man davon aus, dass die Reparatur samt Wiederherstellung des Straßenabschnitts rund zwei Wochen dauern wird. So lange soll die Sperrung bestehen bleiben.