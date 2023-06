In Hettstedt wurde ein junges Mädchen wegen ihres Kopftuches angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Rassistischer Übergriff in Hettstedt - Mädchen wird Kopftuch heruntergerissen

Hettstedt/MZ - Am Dienstagmittag ist in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Hettstedt ein junges Mädchen aus Syrien von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Täter hatte die Jugendliche aufgefordert, ihr Kopftuch abzulegen.

Als sie der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Mann nach dem Opfer, das dadurch zu Fall kam. Anschließend zog der Unbekannte dem Mädchen das Tuch trotz Gegenwehr vom Kopf, heißt es aus dem Polizeirevier.

Die Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht, um „mögliche gesundheitliche Auswirkungen zu prüfen“, ist im Polizeibericht zu erfahren. Der polizeiliche Staatsschutz hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet derweil um Mithilfe: Wer Zeuge der Tat geworden ist und Hinweise zum Täter geben kann, soll seine Beobachtungen dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/67 02 93 mitteilen.