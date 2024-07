Vatterode/MZ. - Kopfhörer auf, und los geht’s: Das wird eine Partynacht, wie sie Vatterode noch nie erlebt hat. Die Veranstalter laden am 26. Juli zur Silent-Disco mit DJ-Nox anlässlich des traditionellen Heimatfestes ins Festzelt ein.

„Bisher fand Freitagabend immer die klassische Disco statt“, so Ingo Zinke vom Festkomitee. Die Zahl der Teilnehmer blieb jedoch zumeist überschaubar. „Mit dem neuen Angebot soll der Freitag als Veranstaltungstag aufgewertet werden“, erklärt er. Alle Beteiligten sind gespannt, ob der Plan aufgeht.

Was sich hinter dem Begriff Silent-Disco (stille Disco) verbirgt, wissen eventuell bereits diejenigen, die schon einmal im Urlaub mit einem Aida-Kreuzfahrtschiff über das Meer schipperten. Von diesem Tanzabend unter Kopfhörern ließen sich die Vatteröder jetzt inspirieren. Denn: „Dort kam die Veranstaltung recht gut an.“ Und was zu Wasser funktioniert, meinen sie, dürfte auch an Land funktionieren.

Drei Musikrichtungen

Die Organisatoren hoffen auf viele neugierige Besucher, die sich in dieses besondere Discovergnügen stürzen wollen: Ein Abend, an dem auf einer Tanzfläche gemeinsam gefeiert wird, aber jeder einzelne selbst bestimmt, zu welchem Rhythmus er sich bewegt. „Das wird sehr witzig aussehen, wenn viele Leute in einem anderen Takt tanzen“, so Zinke,

Wie das Ganze abläuft? Per Kopfhörer wird die Musik auf drei verschiedenen Kanälen erklingen, nämlich aus den Sparten Schlager, Rock-Pop und House. Jeder taucht ein in seine selbst ausgewählte Musikwelt. Wonach die- oder derjenige tanzt, können Außenstehende an den unterschiedlich leuchtenden Kopfhörern erkennen. „Es gibt drei verschiedene Farben, für jeden Musikkanal eine“, erklärt Zinke. Zum Beispiel rot für Schlager oder grün für Rock.

Die Veranstalter haben 350 Kopfhörer für die Silent-Disco in Vatterode geordert. Jeder Gast, der mitmachen möchte, könne die Technik für 20 Euro ausleihen. Wer sich keine Kopfhörer aufsetzt, müsse auch nicht auf Musik verzichten, sagt Zinke. Der DJ sei flexibel und bringt eine Lautsprecherbox mit, um auf Wunsch auch Musik im Zelt laufen zu lassen.

Ist der Freitag des Heimatfestes mit „Rockig, still und hitverdächtig“ überschrieben, setzen die Veranstalter für Samstag, 27. Juli, auf „Tradition, Brauchtum, Show und Tanz“. Clown Luna kommt mit seiner Zauber- und Mitmachshow nach Vatterode. „Unsere kleinen und großen Künstler proben auch schon fleißig für ihr traditionelles Bühnenprogramm am Samstagnachmittag“, weiß Zinke. Die Band „Borderline“ aus Weimar erobert anschließend die Bühne. Welthits, Partykracher und Evergreens werden die fünf Musiker präsentieren.

Nach dem Motto „Zünftig und geschichtlich“ klingt das Fest aus. Die „Königeröder Blasmusikanten spielen zum Frühschoppen am Sonntag, 28. Juli, auf. Parallel zum Heimatfest können Besucher auch noch in die Vatteröder Parkeisenbahn einsteigen, die am Samstag und am Sonntag fährt. Am Ortsrand finden auch noch die Reit- und Fahrtage statt.

Tatsächlich mucksmäuschenstill?

Die Silent-Disco dürfte aber wohl aus dem sonst traditionellen Programm herausstechen. Die Spannung steigt, ob die neue Offerte den Nerv der Festbesucher trifft und sich eine Neuauflage für das Heimatfest im kommenden Jahr anbahnen könnte.

Mucksmäuschenstill, das sei schon einmal verraten, wird es zur Silent-Disco trotz Kopfhörer nicht werden. Denn die Besucher haben zwar Kopfhörer auf und tanzen nach der Musik, die übertragen wird. Das hindert sie aber nicht daran, fröhlich und lautstark mitzusingen. So dürfte die Party auch für Gäste, die keine Kopfhörer tragen, einen großen Spaßfaktor bereithalten. Natürlich auch für jene auf der Tanzfläche, die die anderen Feiernden beobachten.