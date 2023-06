Auch nach einem Jahr Elternkritik und der Suche nach Personal steht Unterrichtsausfall an der Sekundarschule Mansfeld auf dem Stundenplan. Besonders gesucht sind Deutschlehrer.

Prekäre Lage an Mansfelder Schule: In manchen Klassen seit Jahresbeginn kein Deutschunterricht

Der Lehrermangel ist in der Mansfelder Sekundarschule besonders akut.

Mansfeld/MZ - Fast zeitgleich vor einem Jahr wussten sich Eltern von Schülern der Mansfelder Sekundarschule keinen Rat mehr. Sie starteten kurz vor den Sommerferien einen öffentlichen Hilferuf wegen des sich abzeichnenden Lehrermangels im jetzt bereits wieder zu Ende gehenden Schuljahr 2022/2023. Ganz konkret suchten sie einen Deutschlehrer für ihre Kinder.

Seit Jahresbeginn kein Deutschunterricht

Doch der erhoffte Erfolg blieb aus. Unterrichtsausfall stand auf dem Stundenplan. Nach Angaben des Landesschulamtes konnte „das Fach Deutsch in den drei Klassen des neunten Jahrganges seit Jahresbeginn nicht unterrichtet werden“. Doch auch in anderen Fächern herrscht Lehrermangel.

Rechnerisch würden der Schule trotz „der Abordnungen von Lehrern aus anderen Schulen aktuell noch zwei Lehrkräfte“ fehlen. „Die Abdeckung im Fach Deutsch ist problematisch. Mangel besteht auch in den Fächern Englisch und Sport“, so Pressesprecher Tobias Kühne vom Landesschulamt.

Die Eltern von Schülern aus den neunten Klassen haben jetzt große Sorgen, dass sich der Unterrichtsausfall nach den Sommerferien fortsetzt und bei ihren Kindern die Chancen schwinden, ihre Prüfungen zum Abschluss der zehnten Klasse erfolgreich ablegen zu können.

Lesen Sie auch:Keine Lösung in Sicht: Akuter Lehrermangel bestimmt Podiumsdiskussion in Mansfeld

Abordnungen aber keine Neueinstellungen

„Die Bemühungen um eine Neueinstellung für das Fach Deutsch werden fortgesetzt“, erklärt Kühn auf Anfrage der MZ. Die Schüler des neunten Jahrganges sollen im kommenden Schuljahr verstärkt Deutschunterricht erhalten, „um sie auf die Prüfungen vorzubereiten“. Auch weitere Abordnungsmöglichkeiten von anderen Schulen würden immer wieder geprüft.

Das Landesschulamt hatte nach eigenen Angaben im „Verlauf des Schuljahres Lehrkräfte von anderen Schulen an die Sekundarschule in Mansfeld abgeordnet und dorthin versetzt“. Dort würden zurzeit 19 Stammlehrkräfte und fünf Abordnungen von anderen Schulen der Umgebung arbeiten.

Zur Neueinstellung kam es aber nicht. „Auf die Ausschreibungen gab es entweder gar keine oder nur sehr wenige Bewerbungen. Lagen Bewerbungen vor, haben sich die Interessenten leider für anderen Schule entschieden“, teilt der Pressesprecher gegenüber der MZ weiter mit. Dabei seien die Stellen für die Sekundarschule in Mansfeld „mit der Möglichkeit zur Zahlung einer Zulage finanziell aufgewertet“ worden.

Situation „untragbar“

Kritisiert wegen des Lehrermangels wird auch die Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz. „Der Landkreis hat als Schulträger keinen direkten Einfluss auf die Unterrichtsversorgung. Lehrplangestaltung, Lehrkräfteeinstellung und Schulstrukturen bestimmt das Land“, erklärt Landrat André Schröder (CDU) in einer Pressemitteilung. Dennoch habe der Landkreis eine Meinung zu den Problemen in der Unterrichtsversorgung und setze sich auf Landesebene für Verbesserungen ein.

„Obwohl es in anderen Landkreisen teilweise noch größere Probleme gibt, sehen wir gerade jetzt in Mansfeld, dass die Situation im Einzelfall untragbar wird. Wenn Schülern über Monate kein Deutschunterricht erteilt wird, geht das gar nicht“, so Schröder.

Landrat wendet sich an Landesschulamt

Nach seinen Worten wendet sich der Landkreis angesichts der Situation ebenfalls an das Landesschulamt, „um kurzfristig eine Lösung einzufordern“. Es könne nicht sein, „dass nicht stattfindende Bildung in Kernfächern die Lebenschancen unserer Kinder schmälert“, meint er.

Für Kreiselternsprecher Uwe Henze duldet die Lösung des Problemes wegen der Dringlichkeit ebenfalls keinen Aufschub mehr. „Leute aus der Praxis müssen eingebunden werden“, sagt er. Allein Mitarbeitern aus Ministerien dürfe das Thema Lehrermangel nicht mehr überlassen werden.

Die Schulträger müssten zudem für ihre Schulen und ihre Region werben. Henze fordert mit Beginn des neuen Schuljahres die sofortige Einführung des dualen Systems in der Lehrerausbildung – eine Kombination aus Einsatz vor Ort und Studium. Er plädiert außerdem für das „4 plus 1“-Modell, das auf vier Tage Unterricht und einen Tag Praxiseinsatz in Betrieben oder das Selbststudium für Schüler der Klassenstufen acht bis zehn setzt. Er sieht darin eine Chance, die Lehrer zu entlasten. Das Modell sei auch ein Grundbaustein für eine zukunftsweisende Berufsorientierung.