Mitarbeiter einer Sozialeinrichtung in Hettstedt informierten die Polizei über den Einbruch.

Polizei erwischt Einbrecher in Hettstedt noch mit Tatwerkzeug

Einbruch in Sozialeinrichtung

Hettstedt/MZ. - Einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in Hettstedt gestellt. Die Beamten waren von Mitarbeitern einer Sozialeinrichtung über einen Einbruch in ihre Arbeitsstätte informiert worden. Vor Ort stießen diese auf einen 42-Jährigen, der offenbar noch sein Tatwerkzeug bei sich trug, weshalb der Mann vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen laufen weiter.