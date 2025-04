Diebe richten am Merseburger Busbahnhof Schaden im vierstelligen Bereich an.

Merseburg: Windschutz am Busbahnhof geklaut

Merseburg - Empört reagiert die Merseburger Stadtverwaltung auf den neuesten Vorfall in Sachen Diebstahl. „Regelmäßig werden in Merseburg Sachen zerkloppt oder gestohlen“, zeigt sich Gerd Heimbach, Amtsleiter des Merseburger Straßen- und Grünflächenamtes, sichtlich verärgert. Dreiste Diebe entfernten am Merseburger Busbahnhof zwei Windschutzscheiben aus besonderem Sicherheitsglas.